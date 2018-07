Streit zwischen Bund und Ländern nimmt an Härte zu

Streit um 30 Millionen Euro

Am Montag, 30. Juli, werden die Länder ihre gemeinsame Stellungnahme an den Bund übermitteln. Im Mittelpunkt des Zwists steht die Streichung der Mittel für den Ausbau der Betreuungsplätze in der Höhe von 30 Millionen Euro. Weil es bei den Über Dreijährigen nicht mehr so großen Bedarf gibt, so lautet die Begründung der Regierung.