Zehn Gäste bei Familienfeier von Blitz getroffen

Die Gäste suchten in einer Scheune und einem Partyzelt Schutz vor dem Unwetter. Dann das Drama: Ein Blitz schlug in die Scheune und das Zelt, wo sich mehrere Erwachsene befanden, ein. Sowohl die Kinder als auch die Erwachsenen, die in dem Moment des Einschlags Metallstangen in der Hand hielten, erlitten Verbrennungen und mussten ins Spital gebracht werden.