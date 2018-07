Kärnten führt bei Anzeigen wegen Drogenmissbrauch

Kärnten versinkt im Drogensumpf. Gab es im Vorjahr insgesamt zwölf Drogentote, sind heuer bereits im ersten Halbjahr elf Menschen zu beklagen, die an einem Drogenmix gestorben sind. Außerdem führt Kärnten mit 33,2 Prozent bei den Anzeigen wegen Suchtgiftmissbrauchs vor Niederösterreich mit 31,7 Prozent und Oberösterreich mit 26,9 Prozent. Das geht aus dem neuesten Suchtmittelbericht des Innenministeriums hervor. In Kärnten gab es 2017 insgesamt 2.210 Anzeigen, das sind im Vergleich zum Jahr 2016 um 551 Anzeigen mehr. Nur in Tirol verzeichnet man einen leichten Rückgang (- 0,8 Prozent).

Als Gründe für den Anstieg der Anzeigen nennt das Ministerium unter anderem verstärkte Kontrollen der Polizei. Besonders in den Bundes- und in den Landeshauptstädten sei mit den Schwerpunktkontrollen der Druck gegen die Dealer verschärft worden.