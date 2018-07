Mann rettet Nachbarn aus verrauchter Wohnung

Zum Lebensretter wurde ein 21-jähriger Mann in der Nacht auf Samstag in einer Wohnhausanlage im Bezirk St. Veit: Er wurde durch einen Rauchmelder geweckt und rettete seinen Nachbarn (25) aus einer völlig verrauchten Wohnung. Dieser war nach einem Lokalbesuch eingeschlafen, als er sich ein Essen am Herd zubereiten wollte.