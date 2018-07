Datenschutz-Panne: ORF gab Politikerkontakte preis

Leicht zu erratender PIN verschafft Kontaktdaten

Konkret hatte die Oberösterreich-Niederlassung an alle Kontakte in der Datenbank per Mail PIN-Codes verschickt, mit denen sie sich auf einer eigens eingerichteten Website einloggen und dort ihre Daten auf den aktuellen Stand bringen konnten. Das Problem: Es handelte sich um eine fortlaufende, leicht zu erratende Nummer, mit der jedermann ohne Passworteingabe die Daten der ORF-Kontakte abrufen konnte. Der Linzer Thomas Diesenreiter hat die Panne auf Facebook publik gemacht.