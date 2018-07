Wer geht schon gerne in die Knie?

Wichtig ist die Haltung, die man im Herzen annimmt

In der christlichen Kunstgeschichte finden sich unzählige Darstellungen der Heiligen Drei Könige, wie sie vor der Krippe knien. Noch berühmter ist nur das Knien der Hirten. „Ihr Kinderlein kommet“ ist übrigens das einzige Lied im Evangelischen Gesangbuch, wo überhaupt vom Knien die Rede ist. Zu den bekanntesten Darstellungen gehört die Szene am Ölberg, wo sich Jesus niederkniet, um zu beten. „Und Jesus ging ein Stück weiter, warf sich auf die Erde nieder und betete, dass die Stunde, wenn möglich, an ihm vorübergehe.“



Für Martin Luther war es selbstverständlich, die Knie zu beugen, vor allem als Mönch. Aber auch als Reformator kennt er das noch. In der Einleitung zu seinem „Morgensegen“ ist jedoch bereits die Veränderung zu erkennen, denn er überlässt dem Beter die Entscheidung: „Des Morgens, wenn du aufstehst, kannst du dich segnen mit dem Zeichen des heiligen Kreuzes ... Darauf kniend oder stehend das Glaubensbekenntnis und das Vaterunser beten.“ Wichtig ist letztlich nicht, ob ein Mensch sein Gebet auf Knien betet oder den Segen kniend empfängt, wichtig ist die Haltung, die er im Herzen annimmt. Manchen Menschen hilft es, sich auch körperlich in eine besondere Haltung zu begeben, damit Herz und Körper eine Einheit bilden, aber das ist eine sehr persönliche Einstellung. Letztlich ist wichtig, dass Menschen beten, dass sie mit Gott im Gespräch bleiben und ihn immer wieder neu suchen, damit sie von ihm gefunden werden.