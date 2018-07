13.900 Euro für Kündigung vor 25-jährigen Jubiläum

Unmittelbar vor ihrem 25-jährigen Dienstjubiläum - und somit vor dem nächsten Abfertigungssprung - erhielt eine 52-jährige Tapeziererhelferin aus Eferding ihre Kündigung. „Das war sozialwidrig“, befand die AK OÖ, an die sich die Frau gewandt hatte. Man zog vor Gericht, einigte sich in einem Vergleich. Jetzt zahlt der Dienstgeber der Ex-Mitarbeiterin neben den gesetzlichen und kollektivlichen Ansprüchen zusätzlich vier Bruttomonatsentgelte an „freiwlliger Abfertigung“ - in Summe 13.900 Euro .