Mähdrescher überrollte Fuß von Mühlviertler Bauern

Ein 52-jähriger Mann aus Herzogsdorf erntete am Mittwochabend in St. Peter am Wimberg mit einem Mähdrescher ein Getreidefeld ab. Ein 40-Jähriger aus St. Peter/W. fuhr ihm dabei mit einem Quad nach, ohne, dass das vom 52-Jährigen bemerkt worden wäre. Als dieser dann am Ende des Feldes seinen Mähdrescher wenden wollte und einige Meter zurückfahren musste, geschah das Unglück.