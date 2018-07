Einschleichdiebe in Friesach unterwegs

Zwei Einschleichdiebinnen sind in Friesach unterwegs. Am Mittwoch gegen 14 Uhr verwickelte eine der unbekannten Frauen einen 90-jährigen Friesacher vor seinem Wohnhaus in ein Gespräch, in der Zwischenzeit schlich sich die zweite Frau unbemerkt in das Haus, durchsuchte die Räumlichkeiten und stahl mehrere Hundert Euro. Der Diebstahl wurde vom Opfer erst zu einem späteren Zeitpunkt bemerkt. Beide Frauen sprechen nur sehr schlecht Deutsch.