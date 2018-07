Zeugen gesucht! Polizei sucht Bankomatkarten-Dieb

Die Dame hatte unvorsichtigerweise nicht nur ihre Geldtasche in der Handtasche im Einkaufswagen liegen lassen und so nicht im Blick. Sie hatte auch die Codes für ihre beiden Bankomatkarten direkt im Geldtascherl verwahrt. So war es ein Leichtes für den Dieb, im Supermarkt in Schwanenstadt die Börse zu stehlen und gleich darauf mit den Codes und den Karten mehrere Tausend Euro abzuheben. Da jeder Bankomat aber eine Kamera hat, wurde er dabei gefilmt. Mit dem Foto des Diebs sucht die Polizei nun Menschen, die den Mann kennen: 059 133 4172.