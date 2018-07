Einbrecher-Banden grasen derzeit ganz Tirol ab

Die Alarmfahndung samt Cobra-Einsatz am Montag im Großraum Brixlegg war vorerst der absolute Höhepunkt einer unheimlichen Einbruchsserie in Tirol! In den vergangenen Wochen verging nahezu kein Tag, an dem nicht irgendwo im Land eingebrochen wurde. Vom Einfamilienhaus über Autos, Tankstellen und Lokale bis hin zur Almhütte - vor dreisten Ganoven ist in Zeiten wie diesen wahrlich gar nichts mehr sicher. Den Ermittlern geht die Arbeit jedenfalls nicht so schnell aus.