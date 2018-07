Cobra-Einsatz und Großfahndung nach Einbrüchen

Einbruch in Brixlegg

Nach einem weiteren versuchten Einbruchsdiebstahl in Brixlegg zur Mittagszeit wurde eine Großfahndung nach den zwei genannten Fahrzeugen eingeleitet. An dieser Fahndung beteiligten sich mehrere Polizeistreifen aus Kufstein und Schwaz, eine Diensthundestreife, die Cobra sowie die Besatzung des Polizeihubschraubers. Gegen 12.50 Uhr konnte schließlich ein verdächtiges weißes Fluchtfahrzeug im Großraum Brixlegg angehalten, der Lenker kontrolliert und in der Folge auch festgenommen werden.