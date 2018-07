Mit Ordnungsdienst auf Tour: Arbeit besser als Ruf

„Meine Waffe ist mein Mundwerk“

„Reden kann so vieles bewirken. Und meine Waffe ist schließlich mein Mundwerk“, schmunzelt Sabine S., die ihre Pappenheimer kennt. Selbst von den Familienmitgliedern der Bettler-Clans am Volksgarten braucht sie oftmals nicht einmal die Papiere, um deren Namen zu kennen. Auch deshalb, weil - was viele nicht wissen - der Ordnungsdienst nach Anzeigen wegen Bettelei die Organstrafverfügungen des Strafamtes eigenhändig in den Parks übergibt, nachdem die Angezeigten in den meisten Fällen ja über keinen Wohnsitz in Linz verfügen.