Zäher Neustart für Mühlviertler Bäder

„Mittlerweile belegen 30 Prozent unserer Schüler keine Wassersportkurse mehr in Sportwochen, weil sie nicht ausreichend schwimmen können“, ist Gallneukirchens Bürgermeisterin Gisela Gabauer (VP) alarmiert. Das örtliche Freibad würde nicht ausreichen, um die Quote an guten Schwimmern aufrecht zu erhalten. Wie mehrmals berichtet, wurde das Hallenbad 2013 plötzlich aus Sicherheitsgründen behördlich gesperrt.