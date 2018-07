Attacke im Gerichtssaal: Tritt gegen Hinterkopf

Dramatische Szenen haben sich am Montag am Landesgericht Klagenfurt abgespielt: Ein 18-jähriger Angeklagter, der sich wegen schwerer Körperverletzung verantworten sollte, attackierte während der Hauptverhandlung sein Opfer, als es in den Zeugenstand trat. Das Mädchen wurde leicht verletzt, der Mann am Boden fixiert und mit der Rettung weggebracht. Die Verhandlung wurde vertagt.