Kraftwerk: Irdisches Treiben der Techno-Aliens

Technoides Spektakel

„Die Mensch-Maschine“ kennt eben keine Gnade und keinen Stopp. Kraftwerk ziehen sämtliche Register ihres Könnens und mäandern wortlos und klangkräftig durch ihre beeindruckende Diskografie. Vier Männer in sonderbaren Anzügen, die auf der Bühne an Reglern drehen und sich am liebsten von all dem bunten Treiben absorbieren würden. Die Unnahbarkeit ist neben der effektreichen Präsentation ein wesentlicher Stützpfeiler für die Magie des technoiden Spektakels. Highlights gibt es sonderzahl. Das pulsierende und hochaktuelle „Radioaktivität“ dringt ebenso markant durch den Körper wie das fast schon analog wirkende „Das Model“ oder die die Kosmos-Hymne „Spacelab“, bei der Hütter nicht wie zweit Tage zuvor in Stuttgart ISS-Astronaut Alexander Gerst zuschaltet, aber dafür eine Skizze des Römersteinbruchs an das Lied-Ende stellt.