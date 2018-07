Putzfrau war Komplizin für ihren diebischen Freund

Ein slowenisches Paar stahl aus einer Servicestelle in Pregarten eine Bankomatkarte und Bargeld. Die beiden waren an die Beute gelangt, nachdem die Frau (25), die dort als Putzfrau angestellt war, sich den Schlüssel einer Handkassa besorgt hatte, in der neben Bargeld auch die Bankomatkarte aufbewahrt wurde.