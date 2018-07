Spaniens Altkönig Juan Carlos massiv unter Druck

Spaniens Alt-König Juan Carlos gerät in der in der vergangenen Woche publik gewordenen Korruptionsaffäre immer stärker unter Druck. Die Justiz hat nun Ermittlungen eingeleitet und den früheren Polizeioffizier Jose Manuel Villarejo für kommenden Donnerstag zu einer Anhörung vorgeladen. In der Causa geht es um Tonaufnahmen eines Gesprächs zwischen Villarejo, einem zweiten Mann und einer engen Bekannten von Juan Carlos. In dem Gespräch beschuldigt die Frau den 2014 zugunsten seines Sohnes Felipe abgedankten Monarchen unter anderem der Korruption und der Geldwäsche.