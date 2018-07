Diebische Betreuerin sprang als Pflegeaushilfe ein

Seit Jahren werden einem im Rollstuhl sitzenden Pensionisten (75) von einer Hilfsorganisation über eine private Agentur Pflegerinnen vermittelt. Woher sie kommen - siehe Interview. Doch da die Betreuerin der Familie ausfiel, musste Ersatz her. Der Chauffeur der Pflegerinnen empfahl die 38-Jährige als Ersatz. Doch die entpuppte sich als Diebin: Denn kurz vorm planmäßigen Turnusende am 19. März reiste sie plötzlich ab, ohne Bescheid zu sagen. Am 6. April entdeckte die Ehefrau (72), dass die Rumänin die Goldmünzensammlung gestohlen hatte. Zuvor hatte die Pflegerin ihr finanzielles Elend beklagt, doch da hatte das Paar noch keinen Verdacht geschöpft.