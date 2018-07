Autoindustrie „wollte Partikelfilter verhindern“

Das berichtete am Freitag das Magazin „Spiegel“, das sich auf Untersuchungen der EU-Wettbewerbskommission beruft. Die EU-Kommission habe in von Daimler, BMW, Porsche, Audi und VW selbst zur Verfügung gestellten sowie bei Durchsuchungen beschlagnahmten Unterlagen entsprechende Hinweise gefunden, schrieb der „Spiegel“. Demnach sollen die für die Motoren verantwortlichen Manager der Unternehmen Protokollen ihrer Arbeitskreise zufolge bereits im Jahr 2009 entschieden haben, dass der Einsatz eines Partikelfilters beim Ottomotor „unbedingt“ vermieden werden solle. Zudem habe durch „politisches Lobbying in Brüssel“ versucht werden sollen, schärfere Grenzwerte für den Ausstoß von Partikeln bei Ottomotoren möglichst lange zu verzögern.