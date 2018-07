Fragezeichen bei drei Bettenburg-Projekte in Linz

„Mit diesem Erfolgsmonat kommen wir unserem Ziel für heuer, die 800.000-er-Marke bei den Nächtigungen zu knacken, einen großen Schritt näher“, freut sich der Linzer Tourismuschef Manfred Grubauer. Um diese Marke in Zukunft noch weiter toppen zu können, wird es aber wohl neue Hotels benötigen. Grubauer sieht Bedarf an kleinen Boutique-Hotels mit besonderem Charme und guten Mittelklassehäusern. In den letzten Jahren wurden einige Projekte verkündet, doch nicht alle liegen im Plan: