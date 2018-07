Victoria‘s Secret: Sind die Engel bald arbeitslos?

Die Show in China im Vorjahr wurde sogar beinahe zum PR-Desaster, nachdem russischen Models Visa verweigert worden waren. US-Topstar Gigi Hadid wurde von der Teilnahme in Shanghai zurückgepfiffen, weil sie in einem Video zu sehen war, in dem sie rassistisch Schlitzaugen machte. In China hatte Victoria‘s Secret erhofft, zurückgehende Gewinne durch einen Einstieg in den wachsenden chinesischen Unterwäsche-Markt wieder nach oben zu treiben. Die Firma eröffnete auch ihren ersten Flagship-Store.