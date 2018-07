Kuscheliges Ambiente bei Sommerkinos im Freien

Von Freistadt aus Filmwanderungen

Auch in der Salzgasse in Freistadt direkt vorm Kino sind die Reihen gefüllt. Von Freistadt aus werden zudem Filmwanderungen angeboten. Schauspieler oder Regisseure wandern dabei mit den Gästen zum Braunberg nach Lasberg und geben geduldig Antworten auf die vielen Fragen der Besucher. Manchmal hört man passende Musik vor dem Film: „Am 25. Juli gibt’s vor ,Mamma Mia 2‘ ABBA-Hits zum Mitsingen“, freut sich Michael Eibl, Mitarbeiter der Local-Bühne Freistadt. Ganz in der Nähe gibt’s weitere spezielle Kino-Locations: Auf den Skiliften der Region wird „Erik&Erika“, ein Film über den ehemaligen österreichischen Skistar Erik Schinegger, gespielt: am 11. August in Sandl, am 12. in Freistadt. Auch Regisseur Reinhold Bilgeri ist mit dabei. Und im Freistädter Freibad flimmert „Swimming with Men“ über die Leinwand.