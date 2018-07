Mutmaßlicher Dieb stahl während der Arbeit

Der 25-Jährige war laut Polizeibericht in einer Innsbrucker Wohnung, um dort Arbeiten durchzuführen. Dabei soll der Mann zwischen 07.15 Uhr am Morgen und 14.15 Uhr am Nachmittag seine Fühler wohl auch nach anderen Dingen ausgestreckt haben. Laut Polizei habe der Arbeiter dem Wohnungsbesitzer nämlich einen mittleren vierstelligen Eurobetrag gestohlen. Ermittlungen laufen.