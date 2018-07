Metallstangen-Angriff: Es war Mordversuch

Der Fall hatte in Kufstein eine Sicherheitsdebatte angeheizt und in ganz Tirol für Entsetzen gesorgt: Fünf Burschen (15 bis 18 Jahre) malträtierten Mitte März in Kufstein einen 19-Jährigen mit Metallstangen und verletzten ihn schwerst. Seit Mittwoch läuft der Prozess, am Donnerstag wurde entschieden, dass es sogar ein Mordversuch war. Die Angeklagten fassten zwischen drei und 7,5 Jahre Haft aus.