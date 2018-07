Traktor & Auto kollidierten - Frau (18) verletzt

Zu Mittag fuhr ein 75-jähriger Einheimischer mit seinem Traktor in Kirchberg in Tirol am Sonnbergweg in Richtung Vorderer Sonnberg. Gleichzeitig fuhr eine 18-jährige Einheimische mit ihrem Pkw in entgegengesetzte Richtung. Als der 75-jährige an einer Kreuzung abbiegen wollte, kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Die junge Frau wurde durch den Unfall erheblich verletzt und in weiterer Folge mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus nach St. Johann gebracht. Der Mann blieb unverletzt, am Pkw entstand erheblicher Sachschaden.