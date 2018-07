Radler (14) prallte bei Sturz mit Kopf auf Straße

Ein 14-jähriger Radfahrer ist am Dienstag in Imsterberg in Tirol (Bezirk Imst) nach einem Sturz mit seinem Kopf auf einer asphaltierten Fahrbahn aufgeschlagen. Der Jugendliche trug keinen Helm, berichtete die Polizei. Er musste nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz mit dem Rettungshubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen werden.