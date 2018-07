Single-Mütter: Wenn der Vater fehlt

Kommentar von Eltern-Kids-Coach Nina Petz

Bei uns im Bezirk wurde in den letzten Wochen öfters ein Exhibitionist gesehen. Wie kann ich meine Kinder (5 und 9 Jahre) schützen und ihnen das erklären?



Ich kann verstehen, dass Sie beunruhigt sind. Trotzdem sollten Sie versuchen, Ihre Sorge nicht auf die Kinder zu übertragen. Meist haben diese in der Schule oder von Freunden schon etwas zum Thema gehört und sind ohnehin verunsichert genug. Fragen Sie daher nach, was ihnen erzählt wurde, und klären Sie kindgerecht auf, wie zum Beispiel: „Es gibt da einen Mann, der herumgeht und Kindern seinen Penis zeigt, um sie zu erschrecken.“ Folgt die Frage nach dem Warum, können Sie erklären, dass der Mann „sich stark fühlt, wenn er das tut“. Vermeiden Sie dabei Erklärungen wie der Mann sei „krank“, „arm“ oder „böse“. Kranke und arme Menschen schüren Mitgefühl, man will ihnen helfen; böse Menschen schüren Angstgefühle. Besprechen Sie stattdessen besser, was zu tun ist, wenn der Nachwuchs in Kontakt mit einem Exhibitionisten kommen sollte oder davon hört. Schreiben Sie hierfür am besten eine Liste von vertrauten Erwachsenen (Mama, Papa, Oma, Opa, Tante, Lehrerin, Hortpädagogen, Nachbarin etc.), an die sich ihre Kinder im Notfall wenden können.