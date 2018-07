Biker mit 132 km/h in 50er-Zone „geblitzt“

Um den Blutzoll auf den heimischen Straßen zu verringern, führt die Polizei regelmäßig Schwerpunktkontrollen durch. So auch am vergangenen Wochenende. Die Bilanz: Insgesamt verzeichnete die Exekutive 149 Geschwindigkeitsdelikte. Im Bezirk Kitzbühel gerieten zwei Biker mit 132 bzw. 123 km/h in eine Radarfalle - in einer 50er-Zone wohlgemerkt! Ähnlich erging es einem Motorradfahrer im Außerfern, wobei dieser „nur“ 95 km/h fuhr.