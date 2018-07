Exporte der Kärntner Unternehmen in Rekordhöhe

Mehr als 2500 Unternehmen in Kärnten sind grenzüberschreitend tätig. Sieben von zehn Euro erwirtschaftet Kärnten laut einem IHS-Bericht im Ausland. Die Hauptmärkte sind nach wie vor Deutschland, die USA, Italien und Slowenien. „Wir wollen aber vorbauen und Möglichkeiten schaffen, um auszuweichen - nach Asien, nach Lateinamerika, in einem weiteren Schritt auch nach Afrika. Wir wollen auf vielen Füßen stehen“, so Jürgen Mandl. Hilfreich dabei sei die Exportoffensive, für welche Land und Wirtschaftskammer 800.000 Euro pro Jahr zur Verfüfung stellen. Damit geht es auf Wirtschaftsmissionen, auf Messen, zu B2B-Veranstaltungen und es werden Forschungskooperationen unterstützt.