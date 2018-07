Neuer alter Chef im Bildungshaus St. Georgen

Am 7. Juli war die Direktorin des Bildungshauses, Andrea Enzinger, auf Urlaub geschickt worden, „um eine objektive Analyse der Abläufe und Strukturen im Bischöflichen Bildungshaus zu gewährleisten“, wie es in der Aussendung der Diözese hieß. Nun folgte ein weiterer Paukenschlag: Franz Schils, der das Haus bereits von 2003 bis 2014 geführt hat, übernimmt es wieder. Er war in der Zwischenzeit mit der kirchlichen Stabsstelle „Ethik und Nachhaltigkeit“ betraut gewesen. „Allein die Aufgaben der Hotelführung, die seine Vorgängerin ebenfalls innehatte, gehören nicht zum Aufgabengebiet von Schils“, erklärt Ordinariatskanzler Jakob Ibounig.