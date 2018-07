Steirerin fand nach 66 Jahren ihre Mutter

Aber fangen wir am Anfang an. Sechs Tage alt war das Neugeborene, als es im Jahr 1952 von der Mutter fortgegeben wurde. „Ich sollte adoptiert werden, aber das hat dann nicht geklappt.“ Also wuchs Herta in einer Pflegefamilie auf, „meine Pflegemutter war lieb und bemüht. Insgesamt hat sie 25 Kinder aufgezogen.“ Seit sie sich erinnern kann, sagt Frau Nägele, hatte sie gewusst, dass die leibliche Mutter sie hergegeben hat. „Ich bin damit aufgewachsen.“ Freilich, die Frage nach dem Warum, die hätte sie schon beschäftigt. Aber darunter gelitten?