Zwei Jahre Haft für brutalen Raub

Ein Marokkaner habe einen Passanten in Innsbruck mit zwei weiteren unbekannten Tätern zu Boden gestoßen und ausgeraubt, lautete die Anklage. Der Angeklagte bekannte sich nicht schuldig, die Indizien sprachen aber eine andere Sprache. Zwei Jahre Haft für schweren Raub - so das Urteil am Donnerstag am Innsbrucker Landesgericht.