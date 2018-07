Afghanen rauben Landsmann aus

Jetzt konnten die Ermittler die mutmaßlichen Peiniger des 19-Jährigen ausforschen - vier Landsleute des Flüchtlings aus Afghanistan, 20 bis 28 Jahre alt. Bei der Durchsuchung einer Unterkunft in Wiener Neustadt stellten die Beamten zwei Kilo Cannabiskraut sicher. Der Ältere der Bande steht zudem im Verdacht, Falschgeld in Umlauf gebracht zu haben - die Bande ist in Haft.