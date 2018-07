Fast die Hälfte der Neuwagen sind Firmenautos

10.304 Autos wurden heuer im ersten Halbjahr in Kärnten neu zugelassen, 4482 davon auf juristische Personen. Am höchsten war der Anteil dieser Firmenwagen in Klagenfurt (63 Prozent), Villach (54 Prozent), im Bezirk Wolfsberg (43 Prozent); österreichweit hat der Wiener Bezirk Liesing den höchsten Anteil an Autos für juristische Personen: 86 Prozent!