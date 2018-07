Angst vor dem Wald-Zündler

Gehörig ins Schwitzen kommen die Feuerwehrleute im Waldviertel. An einem Tag wurden sie gleich zu zwei Bränden in Forstgebieten im Bezirk Horn gerufen. Was Sorgen bereitet: In beiden Fällen verdichten sich Hinweise, dass die Feuer gelegt wurden. Einen weiteren Löscheinsatz gab es in einem Wald im Bezirk Gmünd.