Zahl der Verkehrstoten in Kärnten rückläufig

Weniger Unfälle (37.402 Unfälle, also minus 2,8 Prozent), weniger Verletzte (47.258 verletzte Personen, also minus 2,3 Prozent) und weniger Getötete (414 Opfer, minus 4,2 Prozent) weist die Statistik Austria in der Unfallbilanz für 2017 aus - das bislang geringste Ergebnis seit der einheitlich geführten Unfallstatistik im Jahr 1961. Dennoch bedeuten diese Zahlen 102 Unfälle und 129 Verletzte pro Tag und ein Todesopfer alle 21 Stunden.