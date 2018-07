Nach dem Höhlen-Wunder kam es fast zur Katastrophe

Das Jugend-Fußballteam war am 23. Juni bei einem Ausflug in die Tropfsteinhöhle rund 1000 Kilometer nördlich von Bangkok von Wassermassen überrascht worden. Erst nach neun Tagen, in denen es keinerlei Lebenszeichen gab, wurden die Buben und ihr Trainer von Höhlentauchern entdeckt. Die Rettung wurde zu einem Kampf gegen Wetter und Zeit. In Südostasien ist gerade Monsun-Saison mit häufigen und heftigen Regenfällen.