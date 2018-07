Wird Rettung jetzt ein „Krieg gegen das Wasser“?

Es war ein hoffnungsvoller Start der Rettungsmission, als am Sonntag überraschend schnell vier der zwölf eingeschlossenen Buben aus der Höhle in Thailand befreit und per Helikopter ins Krankenhaus gebracht wurden - siehe Video oben. Jetzt scheint es aber der befürchtete „Krieg gegen das Wasser“ bei der geplanten Rettung der verbliebenen acht Jugendlichen und ihres Fußballtrainers zu werden. Die Retter stehen vor einem weiteren Hindernis: In der Nacht auf Montag prasselte für Stunden starker Monsunregen auf die Region Chiang Rai nieder. Inwiefern sich die Regengüsse auf die Wasserstände in der Höhle auswirkten, war am frühen Morgen unklar.