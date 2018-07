Thailand feiert die Helden des Höhlen-Wunders

Der Rettungseinsatz wurde am Dienstag ein Wettlauf gegen die Zeit: In der Region im Norden Thailands gab es wieder heftige Unwetter. Deshalb wurde befürchtet, dass durch den Regen das Wasser in der Höhle so schnell steigt, dass die Hilfsaktion abgebrochen werden muss. Um das zu verhindern, waren rund 90 Taucher im Einsatz. Geleitet wurde die Rettungsaktion von den beiden Profitauchern Richard Stanton (57) und John Volanthen (47). Bereits am Sonntag und am Montag waren bei zwei weiteren Tauchgängen mehrere Buben gerettet worden.