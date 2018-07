Raubüberfall in Wels war ein dummer Scherz

Denn eine Stunde zuvor, gegen 17.45 Uhr hatte er mit einer „Jason-Eishockey-Maske“, die ein Serienmörder in der Filmreihe „Freitag, der 13.“ trug, beim Juwelier Krabath in der Bahnhofstraße für Aufregung gesorgt. „Ich bediente gerade ein Paar, als ein Mann mit der Maske zur Tür hereinschaute. Ich musste mich vor Schreck setzen“, erinnert sich Margarete Krabath (66) an die Schreckmomente.