Großbrand auf Bauernhof nach Stromdefekt

Am 9. Juli 2018 brach gegen 13.20 Uhr im Wirtschaftstrakt eines landwirtschaftlichen Anwesens in Niederthalheim ein Brand aus. Die Brandbekämpfung wurde von insgesamt 16 Feuerwehren mit ca. 150 Mann durchgeführt. Auf Grund des massiven Feuerwehreinsatzes konnte ein Großteil des neuen und alten Wohntraktes gerettet werden, ein Wirtschaftstrakt wurde massiv beschädigt. Ein Teil des Wohntraktes wurde ebenfalls vom Brand erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Während des Brandereignisses waren keine Personen unmittelbar gefährdet. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.