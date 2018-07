Arbeiter wurde zwei Mal von Stapler überrollt!

Ein 21-Jähriger aus dem Bezirk Braunau am Inn führte am 9. Juli 2018 gegen 15:10 Uhr in Geinberg Arbeiten mit einem Teleskoplader durch. Zur selben Zeit befand sich ein 36-Jähriger aus dem Bezirk Braunau im selben Arbeitsbereich. Der 21-Jährige wollte eine Ladung abholen. Dabei hat er laut eigenen Angaben den 36-Jährigen übersehen und mit der Frontschaufel niedergestoßen. Anschließend wurde der 36-Jährige mit dem rechten Vorderreifen im Beckenbereich überrollt.