800 Überstunden vorerst unbelohnt

Weil er fest an den Erfolg des aufstrebenden Unternehmens im Bezirk St. Pölten glaubte, legte sich ein 39-Jähriger so richtig ins Zeug. Zuerst für acht Stunden pro Woche angestellt, wurde er bald auf 18 Stunden hochgestuft. Tatsächlich saß der gute Mann aber oft doppelt so lang im Büro. „Einen Teil der Plusstunden wollte man mir Monat für Monat auszahlen, den Rest sollte ich später als Zeitausgleich nehmen“, schilderte der 39-Jährige den Rechtsexperten der Arbeiterkammer. Denn letztlich hatte er 800 Überstunden angesammelt, als plötzlich die Löhne ausblieben - die Firma ging pleite.