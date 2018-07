Herausforderung für Mountainbiker startet

Die Idee zu den „Stoneman“-Strecken kam von Mountainbike-Legende Roland Stauder. Ziel ist es, den Rundkurs in einer bestimmten Zeit zu absolvieren und dafür eine Belohnung in Form eines Steins aus der Region zu ergattern. Benötigt man einen Tag für die gesamte Strecke, erhält man einen goldenen Stein, für zwei Tage einen silbernen und drei Tage einen bronzenen. Dieser wird auf der Trophäe aufgesteckt. Jedes Mal wenn ein Kurs, egal wo, absolviert wird, wächst diese zu einem steinernen Mann, daher „Stoneman“. Gleich 70 Sportler ließen sich die Eröffnung durch Stauder in der Flachau nicht entgehen und starteten zur Premierenfahrt. „Der Stoneman ist kein Rennen, sondern ein besonderes Ereignis ohne Wettkampfdruck. Im Mittelpunkt steht das Erlebnis in der eindrucksvollen Bergwelt“, so der Ex- Rad-Profi.