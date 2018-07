Behörden-Streit kostet Unternehmer Nerven

Wenn das kein Schildbürgerstreit ist: Briyanka Stögerer will am 1. August in Wiener Neustadt ein Geschäft eröffnen. Dazu gehört natürlich auch ein Schild über der Tür - doch trotz mündlichem OK des Magistrats flatterte plötzlich ein Bescheid ins Haus. Für die Tafel fehle die notwendige Baubewilligung