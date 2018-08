Nokia 6.1: Android ohne Schnörkel für 250 Euro

Wer das Nokia 6.1 erstmals in die Hand nimmt, stellt fest: Das Gerät fühlt sich teurer an, als es ist. Ein mit scharfkantig-goldenen Kanten versehener Metallrahmen wird hier mit einer stabil wirkenden Alu-Rückseite kombiniert, um eine hochwertige Haptik zu erzeugen, wie man sie noch vor zwei Jahren schwerlich in der 250-Euro-Preisklasse gefunden hätte.