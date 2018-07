„Laser-AK-47“ aus China setzt ihre Opfer in Brand

Laser-Waffen - lange Zeit waren sie dem Bereich der Science-Fiction vorbehalten, doch inzwischen sehen immer mehr Militärs weltweit in den Energiewaffen einen mächtigen Verbündeten auf den Schlachtfeldern der Zukunft. In China sollen Wissenschaftler jetzt ein Laser-Sturmgewehr entwickelt haben, das in Größe und Gewicht der berühmt-berüchtigen AK-47 (besser bekannt als Kalaschnikow) ähnelt und seine Opfer in Brand setzt.