„Werkzeug-Schleifer“ wollen mit Trick abkassieren!

Zuletzt war die Bande vor allem in der Südoststeiermark aktiv. Jetzt gehen die Kriminalisten allerdings davon aus, dass die Betrüger auch in Niederösterreich und dem Burgenland zuschlagen könnten. „Sie sind zwar in einem Auto mit französischen Kennzeichen unterwegs, stammen aber vermutlich aus Osteuropa“, ergänzt ein Ermittler.