War das die letzte WM für Messi und Ronaldo?

Innerhalb weniger Stunden sind die Superstars Lionel Messi und Cristiano Ronaldo am Samstag im WM-Achtelfinale gescheitert. Damit blieb auch in ihrem jeweils vierten Anlauf der Traum vom größten internationalen Titel im Leben eines Fußballers verwehrt. Gut möglich, dass es für beide die letzte WM in ihrer so erfolgreichen, wenn auch unvollendeten, Karriere war. Denn Messi wäre bei der nächsten WM 2022 in Katar bereits 35, Ronaldo 37 Jahre alt. Was beiden allerdings Mut zum Weitmachen geben sollte, ist ein Blick in die WM-Geschichtsbücher. Denn es gibt eine Reihe von Fußballern, die selbst mit einem Alter jenseits der 30 noch große Erfolge bei Weltmeisterschaften feiern konnten.